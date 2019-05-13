Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Avrupa’ya göç etmeye çalışan mültecilerin dramı çarpıcı bir esere dönüşerek sanat dünyasına damga vurdu. 2015 yılının Nisan ayında bir Portekiz gemisi, Akdeniz sularında mülteci teknesine çarpmış, küçük teknedeki binlerce mülteci boğularak hayatını kaybetmişti. O tekne 370 metre derinlikten çıkarıldı, bakımı için binlerce avro para harcandı ve İsveçli sanatçı Christoph Büchel tarafından “Barca Nostra” (Bizim Gemimiz) adlıyla sanat eserine dönüştürüldü. Enstalasyon eseri, bu sene 58’incisi yapılan Venedik Bienali’nde sergilenmeye başladı. Projenin küratörü Maria Chiara di Trapani, eserin yapılış maksadını şu sözlerle anlattı: Trajik bir zamanda hafızasız şekilde yaşıyoruz. İnsanlar denizde ölüyor ve biz kanal değiştiriyoruz. Tekne, 24 Kasım’a kadar Venedik Bienali’nde sergilenecek.