Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Fransa’nın Cannes şehrinde 14 Mayıs’ta başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı’nda önceki gece yapıldı. Gecede Altın Palmiye ödülünü Güney Koreli yönetmen Bong Joonho’nun “Parasite” (Parazit) adlı filmi kazandı. Fransız Celine Sciamma’nın yönettiği “Portrait de la jeune fille en feu”, en iyi senaryo mükâfatına layık görüldü. Büyük Ödül’e Fransız yönetmen ve aktris Mati Diop’in “Atlantique” isimli filmi layık görülürken en iyi yönetmen ödülü Dardenne kardeşlere verildi.