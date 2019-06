Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Modern Sinema, dün başlayan “Fanatik” adlı programda, farklı dönem ve türlerden filmleri 30 Haziran’a kadar seyirciyle buluşturuyor. Özdeşleşmekle “hastası olmak” arasındaki sınırları araştıran filmler, fanatizmin ne kadar komplike olduğunu gösteriyor. Seçkideki filmler arasında Ken Loach’un alelade bir adamın tutkunu olduğu ünlü futbolcu ile yakınlığını sakin bir hikâye ile anlatan ‘Hayata Çalım At’ı (Looking for Eric) ve Rodney Ascher’in, Stanley Kubrick’in Cinnet (The Shining) filmindeki otelin oda numarasından adını alan belgeseli ‘237 Numaralı Oda’sı (Room 237) seyirciyle buluşuyor. Programda gösterilecek diğer bir film ise “Müslüm Baba’nın Evlatları”. Film, 2013 yılında ölen arabesk müziğin babası Müslüm Gürses’in hayranlarını, bilindik tabirle Müslümcüleri konu alıyor. Fanatik programında ayrıca İstanbul Modern’in 2014 yılında düzenlediği “Yüzyıllık Aşk” sergisinde yer alan Türkân Şoray, Filiz Akın ve Yılmaz Güney hayranları üzerine çekilmiş “Seyirci Fanatiktir!” başlıklı kısa filmler de yer alıyor.