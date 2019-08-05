Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 17’ncisi yapılan Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilen festivalin ilk faaliyetinde Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Kalesi kuzey hendeğinde “Frida” adlı eser sahnelendi. Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun otobüs kazasında ağır yaralanması neticesinde geçirdiği travmayı ve resim yaparak hayata tutunmasını işleyen gösteri büyük rağbet gördü. Koreografisi Özgür Adam İnanç’a, müzikleri Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Can Aksel Akın’a ait iki perdelik gösteri izleyenlerin beğenisini topladı. Festival, 6-7 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Gürcistan Sukhishvili Ulusal Balesi’nin gösterisiyle devam edecek.