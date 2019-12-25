Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Lütfi Özkök, 1950’li yıllarda kaleme aldığı edebiyat yazılarını süslemek için fotoğrafçılığa soyunan ama bu işe bir girip pir giren, sonunda şiir ve yazılarından ziyade çektiği yazar portreleriyle şöhret olan bir isimdi… İsveç’te yıllarca yazarları fotoğraflayan Özkök 1990’lara gelindiğinde aralarında Nobel ödüllü isimlerin de olduğu çok sayıda meşhur kalemi fotoğraf makinesiyle kayda almıştı. Sait Faik, René Char, Henry Miller, Albert Camus... Kimleri çekmemişti ki... En mühimmi onun karelerinde, şair kimliğinin izlerini görmek mümkündü... 2017 hayatını kaybeden Özkök’ün işte bu şairane enstantaneleri İstanbul Modern’de açılan “Lütfi Özkök: Portreler” adlı sergi ile sanatseverlerle buluşuyor.



BİR DEVRE ŞAHİTLİK

Özkök’ün hayatını geçirdiği Stockholm’deki arşivinden derlenen seçkide 80 ismin portresinin görülebildiği sergide bir şair tarafından çekilen edebiyatçı portreleriyle bir devre şahitlik ediliyor. Küratörlüğünü İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi Yöneticisi Demet Yıldız’ın yaptığı sergide fotoğraflara eşlik eden metin, obje ve belgeler aracılığıyla Lütfi Özkök’ün portrelerini çektiği kişilerle irtibatı seyirciye sunuluyor.