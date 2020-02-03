Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Yazarlarla buluşma, imza günleri, kültürel faaliyetler ve tabii ki indirimli kitap... Kitap fuarları, her ne kadar geçmişe kıyasla popülerliklerinden bir şeyler kaybetse de kitapseverlerin buluşma noktaları olmaya devam ediyor. Özellikle kitap fuarlarında yapılan yan faaliyetler, kitap meraklıları için vazgeçilmez. Önümüzdeki aylarda da kitap fuarları peş peşe yapılacak. Bütün Türkiye’de gerçekleştirilecek ve kış günlerini ısıtacak fuarlarda Anadolu’daki okur topluluğu da İstanbul merkezli yayınevleri ve yazarlarla buluşma şansı yakalayacak.



KİTAPLARI “KEŞFET”!

Kış aylarının fuar takvimi İstanbul’dan açılacak. “Yer Gök Kitap Sloganıyla” yapılacak olan 6. Üsküdar Kitap Fuarı, 8-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Fuarın “Onur Konuğu” şehirler ve geleneğimiz üzerine araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sadettin Ökten “Onur Yazarı” ise Teoman Duralı olacak. Türkiye’nin en büyük fuarlarından biri olan 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı da 8-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde yapılacak olan fuar, bu sene “Keşfet” temasıyla tertipleniyor. Fuarın “Onur Konuğu” ise polisiye romanlarıyla tanınan yazar Ahmet Ümit olacak. On beş bin metrekare alanda organize edilecek olan CNR Kitap Fuarı, kolay ulaşımı ile öne çıkıyor. 300’ün üzerinde yerli ve yabancı yayın evinin katılacağı fuarda kitapseverleri söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 350’den fazla faaliyet yapılacak. CNR Kitap Fuarı’nda bu yıl kitap bağış kampanyası da tertiplenecek. Fuar boyunca toplanan kitaplar ihtiyacı olan köy okullarına gönderilecek.

Karadeniz 6. Kitap Fuarı ise 15- 23 Şubat tarihlerinde Samsun’da yapılacak. TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açacak olan fuara onlarca yayın evinin katılması bekleniyor. Aslında sanatseverleri daha yakından alakadar eden İstanbul Sanat ve Antika Fuarı da eski kitap meraklılarını 20-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezine çekecek. Kitapların havası 28 Şubat - 8 Mart tarihlerinde Başkent’e uzanacak. Bu sene 14. defa yapılacak Ankara Kitap Fuarı, ATO Kongre ve Sergi Sarayı ‘Congresium’da gerçekleştirilecek. 4. Isparta Kitap Fuarı da ayı tarihlerde Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde okuyucuları bir araya getirecek. TÜYAP’ın ihtişamlı fuarlarından Bursa 18. Kitap Fuarı ise 7-15 Mart tarihleri arasında TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde olacak.



CNR Kitap Fuarı’nın ziyaretçileri, 600’ün üzerinde yazarla imza günlerinde tanışma fırsatı bulacak.

DÜNYANIN TAKVİMİ YOĞUN

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın başka ülkelerinde önümüzdeki aylarda kitap fuarı takvimi yoğun. Londra Kitap Fuarı, 10 Mart-12 Mart tarihlerinde İngiltere’nin başşehrinde yapılacak. Paris Livre, 20 Mart’ta Fransa’da başlayacak. Dünyanın en popüler fuarlarından biri olan Bologna Çocuk Kitapları Fuarı ise 30 Mart’ta kapılarını açacak.