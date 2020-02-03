Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Dünyaca tanınmış performans sanatçısı Marina Abramovic, büyük ölçekli sergiyle ilk defa Türkiye’deki sanatseverlerle buluşuyor. Abramovic’in ve kurucusu olduğu Marina Abramovic Enstitüsünün (MAI) “Akış / Flux” adlı sergisine Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ve Akbank Sanat ev sahipliği yapıyor. Serginin çıkış noktasında ise 1970’lerden itibaren dünyada adından söz edilmeye başlanan performans sanatının Türkiye’deki sanatseverler tarafından tecrübe edilmesini sağlamak var. “Akış” sergisi, objesiz, ve geçici olarak bugün çok disiplinli bir biçimde icra edilen performans sanatının tarihini de anlaşılır kılmayı amaçlıyor. Sergi; Abramovic’in performanslarının dokümantasyonlarının yer aldığı kapsamlı bir retrospektifi, açık çağrıya cevap veren ve projeye davet edilen sanatçılarla MAI ortaklığında geliştirilen canlı performansları, sanatçının halka yönelik oluşturduğu egzersizlerin deneyimleneceği Marina Abramovic Metodu bölümünü ve Akbank Sanat’ın bağlantılı olarak ev sahipliği yapacağı belgesel gösterimi ile video galeriyi ihtiva ediyor. “Akış / Flux” sergisi Sakıp Sabancı Müzesi ve Akbank Sanat’ta 31 Ocak - 26 Nisan 2020 tarihleri arasında açık olacak.