Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Koronavirüs salgınının arkasından gelen sosyal izolasyon iyiden iyiye hayatımızı değiştirmeye başladı. Tabii sanat alışkanlıklarımız da değişti... Sinema salonlarının kapanması daha düne kadar tartışılan online platformlarının yerini biraz daha sağlamlaştırdı, orta yaşın üzerindekiler de buna alıştı. Buna karşın Kadıköy’deki Rexx Sineması tamamen kapandığını duyururken bağımsız filmlere ev sahipliği yapan Beyoğlu Sineması, ayakta kalabilmek için bülten çıkarmaya başladı. Sinema salonlarının açılması henüz gündemde değil ve ara verilen film projelerinin de ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Bazı analistlere dünya sinema sektörünün zararı 5 milyar doları bulacak. Biz de bütün gelişmeler ışığında “Sinema nereye gidiyor?” sorusuna cevap aramak için Türkiye’de sektörün ileri gelenleriyle konuştuk...



ONLINE PLATFORMLAR BÜYÜK FİLMLERİ BİTİRİR

“Ayla” ve “Müslüm” gibi çok seyredilen filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu, konu hakkında ümitli olanlardan. Yapımcı Uslu “Sinemayla ilgili virüsten önce başka problemlerimiz vardı. Dijital platformlarla sinema salonları kıyasıya bir savaşa girmişti. Şimdi bir de koronavirüs çıktı. Ama bu günler geçecektir. Bizim de yeni projelerimiz var. Mayıs ayından itibaren çekimlerine başlamayı düşünüyoruz. Yaz aylarında durumların değişeceği kanaatindeyim” diyor. Uslu, sosyal karantinanın çok uzayıp online platformların sektöre tamamen hâkim olması durumunda yaşanacakları da şöyle aktarıyor: Bu durumda büyük bütçeli filmler seyredemeyiz. Hiçbir online platform bunu karşılayamaz. Mesela 22 milyon Türk lirasına mal olan ‘Müslüm’ gibi bir filmi online platformlar seyirciye sunamaz. Bu, sinema sektörüne zarar verecektir. Türk sineması yeterince destek bulamazsa yabancı firmalar ülkemizdeki köşeleri tutacaktır. Sinema etkili bir dil, bu bir kültür meselesidir. Bu da sekteye uğratılmamalı.



VİRÜSÜN TESİRLERİ SENEYE DE HİSSEDİLİR

“Sinema salonlarında film seyretmekle alakalı alışkanlıkların zorlandığı bir zamanda bir illetle karşı karşıya kaldık” diyen FİYAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı yönetmen Nazif Tunç ise “Daha büyük bir sarsıntı geçireceğimiz aşikâr. Bilet fiyatları ve online platformlarla belimiz kırıldı, koronavirüs inşallah boynumuzu vurmaz” düşüncesini dile getiriyor. Tunç “Eğer iş tamamen online platformlara kalırsa sadece Amerikalılarla iş birliği yapan ‘komprador’ sinemacılar işlerini yürütebilir. Bağımsız filmlerin gösterildiği yerler iflas bayrağını çekmeye başladı. Bakanlığın sinema salonlarına dair yeni bir takım destekleri olacaktır diye düşünüyorum. Ama koronavirüsün önümüzdeki sene de bütün sinemacıları etkileyeceği kanaatindeyim” ifadelerini kullanıyor.



BİRLİKTE FİLM SEYRETME ALIŞKANLIĞI KAYBOLMAZ

Tanınmış yönetmen Derviş Zaim ise sinemada birlikte film seyretme alışkanlıklarının hep kalacağı kanaatinde. Yönetmen Zaim “İnsanların antik çağlardan beri çok temel bir izleme alışkanlıkları var. İnsanlar cep telefonundan binlerce şey izlese de bir araya gelerek bir şeyler seyretme gibi bir refleks içerisindeler. Önümüzdeki tarihler de bu devam edeceğe benziyor. Bu koronavirüs, bu alışkanlığı ancak askıya alabilir. Bunun ne kadar uzayıp uzamayacağı virüsün etkisine ve artçı şoklarına bağlı. İnsanlık bunu aşabilmek için farklı birlikte seyretme alışkanlıklarını araştıracaktır. ‘Yan yana gelemiyoruz ama dijital ortamda da birlikte seyredelim’ gibi bir düşünceye imkân arama ihtimali kuvvetle muhtemeldir” diye konuşuyor. Salgınla yeni film yapımlarının hız kazanabileceğine işaret eden Zaim “İçerik olarak dezavantaj olmaz bekli avantaj bile olabilir. Çünkü insanlar evlerinde daha çok film seyretmek isteyecektir. Bu da içerik arayışını artıracaktır. Ancak o içerik üretilmesindeki sancılar ortaya çıkabilir. Salgın durumunda sinema çalışanlarının çalışma şartlarını gözden geçirmeniz gerekiyor. Bir şekilde yol bulunacaktır” şeklinde konuşuyor.



BAKANLIK’TAN 30 PROJEYE DESTEK GELDİ

Sinema sektörünün durumu tartışılırken Kültür ve Turizm Bakanlığı her sene verdiği destekleri önceki gün açıkladı. Bakanlık, 30 proje için 23 milyon 175 bin lira destek sağladı. Ancak koronavirüs çerçevesinde yeni bir desteğin olup olmayacağı henüz bilinmiyor.