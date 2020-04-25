Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yönetmenliğini Serdar Kökçeoğlu’nun üstlendiği film, “Burning Lights” isimli yarışma bölümünde online olarak yarışacak. Yapımı yaklaşık iki buçuk sene süren belgesel film, altmışların başında İstanbul’dan yola çıkıp New York’a yerleşen İlhan Mimaroğlu ve eşi Güngör Mimaroğlu’na, göçmenlik, politika ve sanat ekseninde odaklanıyor. Eser, 2 Mayıs’a kadar festivalin internet adresinden görülebiliyor. Dokümanter film, sanatçının 40 sene boyunca kendi çektiği görüntüler kullanılarak kurgulandı.