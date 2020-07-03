Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi sebebiyle yaklaşık dört aydır kapalı olan sinema salonları Kültür ve Turizm Bakanlığının genelgesiyle 1 Temmuz itibarıyla seyircilere açıldı. Ancak bu “açılış” fiiliyatta tam olarak gerçekleşmedi. Türkiye’de bulunan yaklaşık 2 bin 400 sinemadan 20 tanesi seyircilere kapılarını açtı. Faaliyete geçen sinemalarda ise geçen senenin ödül almış filmleri ve animasyon eserler gösterime konuldu. Bugün itibarıyla da sadece bir film gösterime girecek. 21 Şubat’ta vizyona giren ancak pandemi sebebiyle istenen seyirciye ulaşamayan “Bayi Toplantısı” filmi beyazperdede olacak. Öte yandan sinema salonlarını canlandırması beklenen büyük yabancı yapımların vizyon tarihleri devamlı tehir ediliyor. Online sinema dergisi Deadline’ın yayımladığı bir rapora göre 12 Ağustos’ta gösterime girmesi beklenen Christopher Nolan’ın “Tenet” filmi ve 21 Ağustos’ta beyazperdeye gelmesi beklenen “Mulan”ın sonbahara ertelenmesi söz konusu.

“GEÇİŞ YAVAŞ OLMALI”

Sorularımızı cevaplayan sinema eleştirmeni Atilla Dorsay “Pandemiden ötürü sinema konusunda tahminde bulunmak çok zor. Filmlerin ötelenmesi yerinde bir karar. Zira salonlarıdaki geçişin yavaş olması gerekiyor. Eski seyirci rakamlarını yakalamak ise kolay olmayacaktır. Birçok insan sinema salonlarından korkacaktır. Belki bir yıl içerisinde eski seyirciye ulaşılabilir” diyor.