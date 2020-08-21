Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanınmış oyuncu Çağlar Çorumlu da “Übü Hep Übü” adlı oyununu Bursa’dan sonra ikinci defa sahne aldığı Ayvalık Büyük Park’taki amfiteatrda sahneledi. Alfred Jarry'nin eserinden adapte edilen ve zorbalık, para hırsı gibi temaları işleyen taşlama komedisi, seyircilerden tam not aldı. Bazen güldüren bazen de düşündüren oyunda başarılı bir sahne performansı sergileyen sanatçı, seyircilere misafirperverlikleri için teşekkür etti. Özgür Erkekli’nin yazıp yönettiği “Übü Hep Übü” oyununun ışık tasarımını Ali Pişkin, oyunun koreografisini ise Senem Oluz üstleniyor. Übü Hep Übü’nün diğer oyuncuları ise Albina Özden, Cihan Berk Rüzgar, Elçin Afacan, Erkan Baylav ve Yunus Emre Terzioğlu... İHA