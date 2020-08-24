Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Online panelde Müslüman toplum içinden tanınmış film yapımcıları ve senaristler, online sinemanın durumunu da masaya yatırdı. Konuşmacı Amina Chaudary, Twitter'da devam eden Netflix'in yeni yapımı "Cuties" hakkındaki tartışmalara değinerek "Hollywood'da birçok kadın cinsellik için kullanıldı bu zamana kadar. 'Cuties' yapımı bize gösteriyor ki o eleştirdiğimiz zamanlar hiç de geçmişte kalmadı. Şimdi 11 yaşında kız çocuklar cinsel içerik olarak kullanılıyor. Bu önemli çünkü global medya geleneksel aile kavramı değerlerini hiçe sayan bir yöne doğru ilerliyor" değerlendirmesini yaptı. Sadece Müslümanlar için değil, evrensel bir sinema alanı oluşturmanın hedeflenmesi gerektiğini vurgulayan Ovidio Salazar ise "Müslümanlık evrensel bir din. Tabii ki eğer bu kelimeyi kullanmak gerekirse, propaganda yapmamalıyız. Daha yerleşmiş bir teknik kullanmalıyız" diye konuştu. AA