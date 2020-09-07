Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Tıp Kitabevi etiketiyle basılan kitap, Kayseri’nin yaylalarında doğan Koyuncu’nun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne uzanan enteresan hayatının 41 yıllık kısmını ilk elden okuyucuya sunuyor. Prof. Dr. Koyuncu’nun bazen hüzünlendiren bazen de gülümseten hatıraları, hayatta iyi yerlere gelmenin azim ve sevgiyle olduğunu ortaya koyuyor. Eser, sağlık çalışanlarının zorlu hayatlarına da ayna oluyor. Koyuncu, eserinin son kısmında ise korona günlerinde yaşananları kendi hayatından yola çıkarak tarihe not düşüyor.