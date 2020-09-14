Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye İş Bankası’nın da destek verdiği kazılar, yeni gelişmelere gebe. Hayat izlerinin milattan 4000 sene öncesine kadar dayandığı antik şehirde, 2000 yıllık deniz feneri orijinal taş malzemeleri ile yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor. 1905 yılına ait ilk Osmanlı Telsiz Telgraf İstasyonu’nun restorasyon ve müze projesi ise eylül ayı sonunda başlayacak. Patara’da tiyatro, karşılama merkezi, çevre düzeni ve antik kentin aydınlatması çerçevesinde yapılan uygulamalar ise tamamlandı. Prof. Dr. Havva İşkan Işık liderliğinde devam eden kazı çalışmalarıyla antik dönemlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısıyla ilgili ipuçlarını günümüze taşınması hedefleniyor.