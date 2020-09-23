Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi sebebiyle zor günler geçiren özel tiyatrolara devlet desteği geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 2020-2021 sanat sezonu için 12 milyon ödeneğin, 75 çocuk oyunu, 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 328 özel tiyatro projesine dağıtılmasına karar verildi. Bu sene yönetmelikte yapılan düzenlemeyle profesyonel kategoride sigortalı personel istihdam edenlerin değerlendirme sonuçları bir üst dereceye taşınarak çocuk oyunu kategorisinde sigortalı personel istihdam edenlere ise ek maddi katkı sağlandı.

Değerlendirme Komisyonu, son senelerde olduğu gibi Türk oyun yazarlarının eserlerine de öncelik verdi. Destek sağlanan 199 projeden 171’inin Türk oyun yazarlarına ait eserler olduğu tespit edildi. Ali Poyrazoğlu’nun “Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu”, Behzat Uygur’un “Uygur Tiyatro”, Cem Davran’ın “Halk Tiyatrosu Görsel Sanatlar Merkezi”, Erdal Beşikçioğlu’nun “Tatbikat Sahnesi” ve Kerem Alışık’ın “Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu” destek alan tiyatrolar arasında yer aldı.