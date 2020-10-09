Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Nobel Komitesi, ödülün Glück’e verilme sebebini “Sade ve süssüz güzelliği ile bireysel varoluşu evrensel kılan kusursuz şiirsel sesi” ifadeleriyle açıkladı. Glück, böylelikle yaklaşık 1,1 milyon dolarlık para ödülünü de almaya hak kazandı. Şiir yazma konusunda Amerika’nın en kabiliyetli isimlerinden kabul edilen Glück, yalnızlığa ve ölüme dair şiirleriyle tanınıyor. 1943 yılında New York City’de doğan Louise Glück, Long Island’da yetişti. Pek çok şiir kitabının da yazarı olan Glück, daha evvel Pulitzer Şiir Ödülü gibi seçkin mükâfatlara sahip oldu. Türkiye’de Louise Glück’ün “Seçme Şiirleri” Güven Turan tercümesiyle 1994’de Yapı kredi Kültür Yayınlarından çıkmıştı.