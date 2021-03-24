Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Suriyeli koleksiyoncu Adnan Alahmad’ın kurduğu Kelimat Sanat Galerisi hem Türkiye’den hem de Orta Doğu’dan sanatçıları bir araya getiren çok kültürlü bir karnaval gibi... Alahmad, 21 sene evvel Halep’te açtığı galeriyi, Suriye’de yaşanan politik kargaşadan sonra Türkiye’ye taşıdı. İstanbul’da yedi senedir faaliyet gösteren galeride Türk ve Suriyeli sanatçıların eserleriyle 70’e yakın sergi açıldı. Adnan Alahmad, şimdi ise arkadaşı olan dünyaca tanınmış Suriyeli sanatçı Marwan Kassab-Bachi’nin hatırasına “Kâğıt” isimli sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Biz de Kelimat Sanat Galerisinde bir araya geldiğimiz Alahmad’la konuştuk...

BİR IŞIK ARIYORUM

Kendisini bir “kâşif” olarak tanımlayan Suriyeli koleksiyoncu, “Bizim işimiz sadece duvara tablo asmak değil. Nerede iyi bir sanatçı, iyi bir öğrenci var diye bakıyoruz. Bir ışık arıyoruz. Gençler bize geliyor, onlara nasihat ediyorum. Bir mektep gibi burası... Türkiye’de iyi sanatçılar var ama iyi rehberler az” ifadelerini kullanıyor. Nitekim biz konuşurken galeriye sık sık genç sanatçılar geliyor ve kendisine selam veriyor.

Alahmad “Bu meslek merak işi... Bu işi sadece para kazanmak için yapıyorsanız siz ‘dükkancısınız’ demektir. Biz kültür için ter döküyoruz. Mesela son üç aydır gece gündüz ‘Kâğıt’ sergisi için çalışıyorum” diyor.

Sözü yıllarca Almanya’da sanatını icra ettikten sonra 2016’da ölen Marwan Kassab-Bachi anısına açtıkları serginin hikâyesine getiren Alahmad, “Marwan Bey benim arkadaşımdı. Bir defasında onunla birlikte kâğıt üzerine konuşuyorduk. O zaman sadece kâğıt eskizler üzerine sergi açmak istedik ama mümkün olmadı. Marwan, kâğıdı çok seviyor, mukaddes görüyordu. Şimdi bu sergiyle onu anmak istedim. Bu bir vefa sergisi” diyor.

KÂĞITTA ÖZGÜRLÜK VAR

Kâğıdın manevi dünyamızdaki yerine temas eden Alahmad, “Kâğıt yumuşak bir his veriyor, özgürlük hissi bu... Öte yandan mukaddes kitaplar ve tarihler hep kâğıtta yer aldı. Bende Marwan’ın eserlerinin yanı sıra geniş bir kâğıt eser koleksiyonu mevcuttu. Öte yandan böyle bir sergi açmayı planladığımı duyurunca dünyanın çeşitli yerlerinden sanatçılar eser gönderdi. Böylece sergi ortaya çıktı. Merwan Bey’den ilham alınarak yapılan birkaç eser var ama çoğu özgün çalışmalar” şeklinde konuşuyor.

Alahmad, Marwan Kassab-Bachi’nin sanatçı kişiliğini ise şöyle anlatıyor: Marwan, Almanya’da sanat yaptı ama her zaman memleketinin hatıralarıyla yaşadı. Çok iyi bir kariyere sahip, büyük bir ustaydı. Şimdiki sanatçılar fabrika gibi ama o çok az eser üretirdi. Eserlerini devamlı yapıp bozardı, mükemmeliyetçiydi.

YÜZ SENE ÖNCE TEK ÜLKEYDİK

Suriye’den sonra geldiği Türkiye’de çok farklı bir kültürle karşılaşmadığını söyleyen ve Hüseyin Emiroğlu’yla birlikte çalışan Adnan Alahmad, “Suriye ve Türkiye aslında tek bir toprak gibi. Biz de galeri olarak yurt dışında Türk bayrağını ile bu ülkeyi temsil ettik. Türk sanatçıları dünyayla tanıştırdık. Tabii, Suriyeli sanatçılar benim yakın arkadaşım. Onlarla da birlikte sergiler açtık. Benim için sanatçının Türk veya Arap olması fark etmiyor. Neticede hepsi sanatçı” şeklinde konuşuyor. Alahmad, Türkiye’de sanat yapmanın farklarını sorduğumda ise şöyle cevap veriyor: Kişi nerede olursa aynı kişidir. Ben de aynıyım. Ben her yerde insanım. Türkiye toprağı, benim toprağım, bu bayrak benim bayrağım. Yaklaşık 100 sene önce Halep ile Antep bir vilayetti. Benim için sanat her yerde sanat.