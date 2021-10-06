Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

TA London / Turkish Art Week, 27-31 Ekim tarihlerinde şehrin meşhur sanat merkezi Saatchi Galeri’de gerçekleştirilecek. Ressam, heykeltıraş ve enstalasyon sanatçılarından oluşan 20 ismin 88 eseri, faaliyette sanatseverlerle buluşacak. TA London’ın ilk yılındaki “Featuring” baş sanatçısı, “resmin şairi” Devrim Erbil olacak. İstanbul temalı çalışmaları ile Türkiye’de ve dünyada çağdaş sanatın adından söz ettiren isimlerinden biri olan Erbil, sergiye geniş bir koleksiyonla katılacak.

'Ümitsizlik yok her şey geçecek' Koronavirüsün bir salgın olarak dünyayı tehdit ettiği şu günlerde, insanlar âdeta evlerinde hapis... Birçoğumuz “home ofis” tarzında çalışıyor, sokağa adım atmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Aslında bir müddetliğine edebiyatçı, ressam ve sanatçıların hayatını anlama fırsatı buluyoruz… Peki, onlar bugünlerde ne yapıyor? Daha çok içe kapanıp kariyerlerinin en büyük üretimlerini mi gerçekleştiriyorlar?

Ustaların resimleri yeni sahiplerini arıyor Artam’ın pandemi günlerinde online olarak tertiplediği 354. Müzayede’de çağdaş ve klasik tablolar yeni sahiplerini bekliyor.