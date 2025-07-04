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Görenler tanıyamadı! Fatih’te asırlık mektep yeniden hayat buldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul, Fatih, Restorasyon, Tarihi Yapı, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

16. yüzyıldan kalan Hacı Ferhat Ağa Sıbyan Mektebi, Fatih Belediyesi’nin restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırıldı.

İstanbul’un tarihî ilçesi Fatih’te, geçmişin izlerini geleceğe taşıyan bir restorasyon projesi daha tamamlandı.

16. yüzyılda Hacı Ferhat Ağa tarafından inşa edilen ve yüzyıllar boyunca çocukların ilk eğitim yuvası olan Hacı Ferhat Ağa Sıbyan Mektebi, Fatih Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden İstanbul’a kazandırıldı.

Yıkılmaya yüz tutmuş duvarları güçlendirilen, yıkılmış duvarları ve üst örtüsü yeniden yapılarak faaliyete uygun hale getirilen mektep, kültürel mirasın yaşatılması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

Görenler tanıyamadı! Fatih’te asırlık mektep yeniden hayat buldu - 1. Resim

Yapının hemen yanında yer alan bani Hacı Ferhat Ağa’nın kabri de yine restorasyonda kendine has mimarisine sadık kalınarak tamir yapıldı ve gelecek nesillere aktarılmış oldu.

ECDAT MİRASINA VEFA

Yapılan çalışmalarda mektebin hem mimari bütünlüğü korundu hem de günümüz ihtiyaçları göz önünde bulundurularak işlevsel hale getirildi. Restorasyonda yapının özgün malzeme detayları ve yapım teknikleri uygulandı.  

Görenler tanıyamadı! Fatih’te asırlık mektep yeniden hayat buldu - 2. Resim

Fatih Belediyesi tarafından sürdürülen bu çalışmalarla tarihî yapıların yeniden ihya edilmesinin yanı sıra gelecek nesillere de kültürel bir bilinç aktarılıyor. 

"FATİH SADECE BİR SEMT DEĞİL, BİR MEDENİYETİN ÖZÜDÜR"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, restorasyon sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fatih’te attığımız her adım, tarihimize duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. Hacı Ferhat Ağa Sıbyan Mektebi, sadece bir yapı değil; medeniyetimizin çocuklara verdiği değerin, ilme gösterdiği hürmetin simgesidir. Ecdadın izini sürmek, bu izleri ihya etmek bizim asli görevimizdir.”

Görenler tanıyamadı! Fatih’te asırlık mektep yeniden hayat buldu - 3. Resim

Fatih Belediyesi, ilçede bulunan diğer sıbyan mektepleri, türbeler, çeşmeler ve tarihî yapılarla ilgili restorasyon projelerini de sürdürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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