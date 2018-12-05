Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk zehirlendi. Yavrucuk, dün akşam oyun için gittiği Marmaris’te sahnede yanlışlıkla su yerine AdBlue(su bazlı üre çözeltisi) içti. Oyundan sonra fenalaşan ünlü tiyatrocu mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gece boyu hastanede gözetim altında bulunan Sumru Yavrucuk’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Ünlü tiyatrocu Sumru Yavrucuk zehirlendi
05.12.2018 - 10:35 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 10:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sumru Yavrucuk, dün akşam oyun için gittiği Marmaris’te sahnede yanlışlıkla su yerine AdBlue(su bazlı üre çözeltisi) içti.
Etiketler : sumru yavrucuk,haberler,
591951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/591951.aspx
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