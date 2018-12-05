Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk zehirlendi. Yavrucuk, dün akşam oyun için gittiği Marmaris’te sahnede yanlışlıkla su yerine AdBlue(su bazlı üre çözeltisi) içti. Oyundan sonra fenalaşan ünlü tiyatrocu mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gece boyu hastanede gözetim altında bulunan Sumru Yavrucuk’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.