Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demet Akalın, Haliç Kongre Merkezi'nde konser verdi.Konserin ardından kendisine hediye pırlanta yüzüğü, konserine geleni bir çifte hediye etti.

Akalın, büyük hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

'YÜZÜK ALMAYAN BEYLERİ YAZIN'

Instagram hesabından pırlanta yüzükle çekilen fotoğrafını paylaşan Demet Akalın, 'Hediye gelen pırlanta yüzüğümü hediye ederek bir çiftimizin büyük mutluluğuna vesile olduk. Sevgililer gününü bekleyin vallahi yüzük almayan beyleri yazın' notunu düştü.

FİYATI 12 BİN LİRA!

Akalın'ın hayranına hediye ettiği yüzüğün değeri ise 12 bin lira. Demet Akalın, daha önce de konserine gelen ve doğum günü olan bir hayranına çizmelerini hediye etmişti.