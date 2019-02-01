Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanat camiasından duyurduğu üzücü haberler nedeniyle 'Felaket Tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven’in hayatını kaybettiğini belirtti.

Usta oyuncunun cenaze bilgilerini de paylaşan Akay, “Şehir Tiyatroları’nın değerli sanatçısı Turgut Arseven’i bu sabah kaybettik. 72 yaşındaki değerli oyuncumuzu çok sayıda dizi ve filmde de izlemiştik. 02 Şubat Cumartesi günü Şehir Tiyatroları’nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak. Mekânı cennet olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

TURGUT ARSEVEN KİMDİR?

1 Ocak 1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Turgut Arseven, 1986 yılında ‘Milyarder’ isimli filmde Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi önemli isimlerle birlikte rol aldı. Sevilen dizilerde ve televizyon filmlerinde de rol alan Arseven, Şehir Tiyatroları’nda görev yaptı ve çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.

FİLMOGRAFİSİ:

Ve İnsan Aldandı "Bitmeyen Hikâye" (Arif)

Mavi Kuş (TV Filmi)

Beşinci Boyut (TV Dizisi)

Mavi Rüya (TV Dizisi)

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

Bizim Otel (TV Dizisi)

Borsa (TV Dizisi)

Affet Bizi Hocam (TV Dizisi)

Bir Tren Yolculuğu (TV Filmi)

Milyarder (Sinema Filmi)