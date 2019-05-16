Huzur evi sakinleriyle sohbet ederek bolca fotoğraf çektiren Özdemir, “Ailem Sinop’ta yaşadığı için anneler gününü kutlamaya gidemedim. Burada birçok annem oldu. Yaşlılarımız benim için çok değerli. Hepsinden hayata dair yeni yeni şeyler öğreniyorum. Anneler günü haricinde de çekimlerden fırsat buldukça sıkça geleceğim” dedi.
Gülper Özdemir'den anneler günü ziyareti
16.05.2019 - 00:16 | Son Güncelleme: 16.05.2019 - 00:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Atv ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz’in başrol oyuncularından Gülper Özdemir, anneler gününde çekimlerin yapıldığı Trabzon’da bir huzur evini ziyaret etti.
Etiketler : Gülper Özdemir,
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