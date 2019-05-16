Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Huzur evi sakinleriyle sohbet ederek bolca fotoğraf çektiren Özdemir, “Ailem Sinop’ta yaşadığı için anneler gününü kutlamaya gidemedim. Burada birçok annem oldu. Yaşlılarımız benim için çok değerli. Hepsinden hayata dair yeni yeni şeyler öğreniyorum. Anneler günü haricinde de çekimlerden fırsat buldukça sıkça geleceğim” dedi.