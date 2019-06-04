Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya’dan gelerek Yeni Gelin dizisinin kadrosuna katılan ve Bella karakteriyle sevilen Jessica May, Türkiye’ye yerleşme sürecini ve kariyerini anlattı. MAG dergisi için verdiği röportajında “Türkiye benim ikinci vatanım” diyen güzel oyuncu, biyolojik bilimler okuyacakken büyük bir değişiklikle modellik kariyerinde ilerleyen yolcuğunu paylaştı. Brezilya’da da gelin kaynana çekişmesi yaşandığına dikkat çeken sempatik oyuncu, Türkiye’ye yerleşme sürecini de anlattı...

¥ Bilinmeyen yönleriyle Jessica May’i dinleyebilir miyiz sizden?

Hayvanları ve özellikle de sokak köpeklerini çok severim. Ailem her şeyden önemlidir benim için.

¥ Bella karakteriyle çok sevildiniz... Brezilya’dan Türkiye’ye uzanan oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

2011 yılında Çin’de bir çekime gidecekken yaşanan bazı tabii felaketler sonucunda yolum Türkiye’ye düştü ve bu ülkeyi çok sevdim. Birkaç ayım Brezilya’da birkaç ayım Türkiye’de geçerken aradan yıllar geçti. Senelerdir gidip geldiğim bu topraklardan güzel iş teklifleri almaya başladığımda, Türkiye benim ikinci vatanım, İstanbul yeni evim oldu. 2017 yılında da Yeni Gelin projesi gelince artık hayatımı burada şekillendirmeye karar verdim.

TÜRKÇE SEMPATİK

¥ Türkçeyi ne zaman, ne kadar sürede öğrendiniz?

Türkçe zor bir dil ama benim için öğrenmek çok keyifli oldu. Çünkü bu dili ilk duyduğumda kulağıma çok sempatik geldi. Hani bazen bilmediğimiz bir dilde müzik dinliyoruz ama ne anlattığını bilmediğiniz hâlde çok hoşumuza gidiyor ya, onun gibi. Öğrenirken bozuk para biriktirir gibi kumbarama her gün yeni bir kelime atmaya başladım. Türkiye’deki arkadaşlarım, setteki oyuncular ve set ekibi de doğru Türkçe konuşmam konusunda bana çok yardımcı oldu.

¥ Aylarca Adana’da kaldınız. Başka hangi şehirleri gezme imkânınız oldu? Sevdiniz mi Türkiye’yi?

On beşten fazla şehri gezme şansım oldu. Doğuya gidiyorum ayrı, batıya gidiyorum ayrı bir kültür var. Karadeniz başka, Akdeniz bambaşka... Gerçekten hayran kaldığım bir coğrafya bu topraklar.

KAYNANAMLA ARAMIZ ÇOK İYİ

¥ Özlüyor musunuz Brezilya’yı?

Çok özlüyorum çünkü kalbimin yarısı orada. Zaten bu süreçte ailemden uzak kalmak en zor gelen şey oluyor. Mümkün olursa ve her şey yolunda giderse onları Türkiye’ye taşıma planlarım var.

BREZİLYALILAR RAHAT

¥ Brezilya ve Türk kültürü hakkında ne söylemek istersiniz? Türkiye’ye alıştınız mı?

Biz birbirimize çok benziyoruz. Sadece birimiz güney diğerimiz kuzey yarım kürede yaşıyor gibi geliyor bana. Brezilyalılar biraz daha rahat, vurdumduymaz; Türklerinse sahip çıkma, koruma duygusu yüksek. Mesela Brezilya’da sokakta bir kavga olsa ya da biri birinin çantasını çalsa müdahale eden insan olmaz ya da çok az olur. Türkiye’de sokakta böyle bir şey olduğunda o sokakta hayat duruyor; herkes problemi çözmeye çalışıyor. Bu çok güzel bir şey mesela.

¥ Türkiye’ye gelin geldiniz. Nasıl gidiyor evlilik?

Her şey yolunda gidiyor, maşallah diyelim.

BİR SİNEMA BİR DİZİ

¥ Dizide Bella’nın kaynana ve görümceleriyle ilişkilerine şahit olduk. Brezilya’da ilişkiler nasıl?

Genel olarak baktığımızda çok bir fark göremiyorum. Çünkü orada da gelin ve kaynana arasında bir çekememezlik durumu oluyor. Fakat ben bu konuda çok şanslıyım çünkü kaynanamla aramız çok iyi.

¥ Yeni projeleriniz neler?

Çekimleri bayramdan sonra planlanan bir filmimiz olacak inşallah. Yazdan sonra başlayacak bir dizi için de çok güzel bir rol geldi.