Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müjdat Gezen sanat merkezinden oyunculuk dersleri alan yakışıklı oyuncu adayı Taylan Çatık, dünyaca ünlü yıldız oyuncu Jason Momoa’ya olan benzerliğiyle de dikkatleri biranda üzerinde toplamayı başardı. Eylül ayında çekimlerine başlanacak olan ve senaryosu ünlü isim Mustafa Miraç Kaya tarafından yazılan, “Gönül Hancım” isimli dram tarzındaki sinema filmiyle beyaz perde de boy gösterecek olan Taylan Çatık, hazırlıklara şimdiden başladı. Oyunculuğa sinemada başrolü alarak zirveden başlayan Taylan Çatık, filmde tüm yeteneklerini sergileyeceğini dile getirdi. “Gönül Hancım” isimli sinema filminin usta senaristi Mustafa Miraç Kaya “Ne kadar çok oyuncu enflasyonu yaşanıyor gibi görünse de oyunculuk sektörü jön sıkıntısı çekiyor. Ben inanıyorum ki Taylan Çatık, sektörde önemli bir boşluğu dolduracak” dedi.