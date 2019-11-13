Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son olarak Hakan Muhafız dizisinde boy gösteren başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un kilolu hali sosyal medyaya bomba gibi düşmüştü. Bir hayli kilo aldığı görülen Çağatay Ulusoy'un yeni halini beğenmeyen hayranları, "Bir an önce kilo vermelisin." yorumunda bulunmuştu.

100 KİLOYA ÇIKTI

Kendi yazdığı senaryonun yönetmenliğini yapmak için Kırklareli'ne mekan bakmaya giden oyuncu Çağatay Ulusoy, son görüntüsüyle olay olmuştu. Fotoğraf karesi internette yayılan Ulusoy'un aşırı kilo aldığı görülmüştü. Sosyal medya kullanıcıları 100 kiloya çıkan oyuncu için 'Bu kim?' diye sormuştu.

ÇAĞATAY ULUSOY 'KOCA YUSUF' OLACAK

2. Sayfa'nın haberine göre; Çağatay Ulusoy, efsane pehlivan Koca Yusuf'u canlandıracağı için kilo aldı. Ulusoy'un hayat vereceği Koca Yusuf karakteri, 1.80 boyunda ve 110 kilo olduğu için oyuncunun böyle bir değişim geçirdiği öğrenildi.