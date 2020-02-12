14 Şubat gecesi özel bir konser verecek olan Ajda Pekkan, I Will Survive şarkısını Türkçe ve Arapça olarak seslendirecek. Pekkan, şarkının Arapça yorumu için geçmişte Zeki Müren başta olmak üzere birçok usta isme okuma koçluğu yapan duayen isim Selami Şahin ile çalıştı. Keyifli bir stüdyo süreci geçiren ikili, çalışma esnasında bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ajda Pekkan'dan Arapça yorum
12.02.2020 - 17:07 | Son Güncelleme: 12.02.2020 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
14 Şubat gecesi özel bir konser verecek olan Ajda Pekkan, I Will Survive şarkısını Türkçe ve Arapça olarak seslendirecek.
Etiketler : Ajda Pekkan,
680918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/680918.aspx
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