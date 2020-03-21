Kenny Rogers, “The Gambler”, “Lucile” ve “Coward of the Country” gibi şarkılarıyla hafızalarda yer etmişti.
1930 doğumlu müzisyen, ulaştığı şöhreti erkeklerin söylemek istediği ve kadınların duymak istediği şeyleri anlatan şarkılarına borçlu olduğunu söylemişti.
Ünlü şarkıcı Kenny Rogers, hayatını kaybetti
21.03.2020 - 11:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerikalı country müzik yıldızı Kenny Rogers, 81 yaşında hayatını kaybetti. 1970 ve 1980'li yıllarda müzik listelerini altüst eden Rogers, kariyeri süresince üç Grammy Ödülü'ne değer görüldü.
Kenny Rogers, “The Gambler”, “Lucile” ve “Coward of the Country” gibi şarkılarıyla hafızalarda yer etmişti.
Etiketler : Kenny Rogers,
689812 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/689812.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER