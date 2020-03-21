Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kenny Rogers, “The Gambler”, “Lucile” ve “Coward of the Country” gibi şarkılarıyla hafızalarda yer etmişti.



1930 doğumlu müzisyen, ulaştığı şöhreti erkeklerin söylemek istediği ve kadınların duymak istediği şeyleri anlatan şarkılarına borçlu olduğunu söylemişti.