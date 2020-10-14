Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Halk Müziği Sanatçısı Yavuz Bingöl'ün, kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden 51 yaşındaki kız kardeşi Fatma Efsun Pul’un cenazesi Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’nde kılınan ikindi namazının ardından Küçükköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Kız kardeşinin ölümü ile adeta sarsılan Bingöl, cenaze töreni sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Maalesef kaybettik kardeşimizi. Allah mekanını cennet eylesin. Çok genç yaşta kaybettik. 2 yıldır kanserdi. Yenemedi” dedi.

Bingöl ve ailesini sanatçı arkadaşları Mahsun Kırmızıgül, Deniz Oral ve Olgun Şimşek yalnız bırakmadı. Pul’un cenazesine eşi Serkan Pul ve kızı Fatma Ceren Çınar’ın yanı sıra yakınları, akrabaları ve sevenleri katıldı.

TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul’un cenazesinde Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan da hazır bulundu.