Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dizide senaryo gereği kötülenen özel tasarım kıyafet dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'e aitti. Ünlü modacının maddi ve manevi kayba maruz kaldığını belirterek şikâyetçi olması sonucu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.