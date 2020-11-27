Dizide senaryo gereği kötülenen özel tasarım kıyafet dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'e aitti. Ünlü modacının maddi ve manevi kayba maruz kaldığını belirterek şikâyetçi olması sonucu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dizide beğenilmeyen kıyafet ortalığı karıştırdı
27.11.2020 - 17:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burçin Terzioğlu'nun konuk olarak Star'ın Menajerimi Ara dizisinde giydiği kıyafet olay oldu.
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749408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/749408.aspx
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