Gold Film’in yapımcılığını, yönetmenliğini ise Ömür Atay’ın üstlendiği dizinin kadrosunda Deniz Çakır, Fikret Kuşkan, Tolga Güleç gibi ünlü isimler de yer alıyor. Senaryosunu Sırma Yanık’ın yazdığı yeni dizinin yakında FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.
Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ 25 yıl sonra aynı projede
06.12.2020 - 15:19 | Son Güncelleme: 06.12.2020 - 15:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
“Bir Kadının Anatomisi” filminde birlikte rol alan Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ 25 yıl sonra “Yaş 19” dizisinin kadrosunda buluşuyor.
Etiketler : Hülya Avşar,Mehmet Aslantuğ,yaş 19,
751401 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/751401.aspx
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