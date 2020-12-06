Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gold Film’in yapımcılığını, yönetmenliğini ise Ömür Atay’ın üstlendiği dizinin kadrosunda Deniz Çakır, Fikret Kuşkan, Tolga Güleç gibi ünlü isimler de yer alıyor. Senaryosunu Sırma Yanık’ın yazdığı yeni dizinin yakında FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.