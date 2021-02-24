Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya, sanıklar katılmadı. Müdahil Hakan Yılmaz'ı avukatı İbrahim Yurttepe temsil etti. Duruşmaya katılmayan sanık Denizhan Vural ve Mahsar Algül'ün avukatlarının mazeret dilekçesi gönderdiği belirtildi.

Beyanda bulunan müdahil Hakan Yılmaz'ın avukatı İbrahim Yurttepe, mazeret taleplerinin kabul edilmemesini talep ederek, "Dosya karar aşamasındadır. Sanıkların suça meyilli kişiler oldukları nazara alınarak üst sınırdan ceza verilmesini talep ederiz." dedi.

- Mütalaa açıklandı

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanık Mahsar Algül'ün, Hakan Yılmaz'a karşı "kasten basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilirken, bu kişinin, her iki müdahile yönelik "hakaret" ve "tehdit" ile müdahil Elif Yılmaz'a yönelik "kasten yaralama" suçlarından ise, her türlü soyut şüpheden uzak, cezalandırılmasına yetecek nitelikte delil bulunmadığı gerekçesiyle beraati istendi.

Diğer sanık Erdal Gökçe'nin her iki müdahile yönelik, "alenen hakaret" suçundan 5 aydan 3 yıl 6 aya ve "tehdit" suçundan da 3 yıldan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 3 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen mütalaada, bu sanıkla ilgili müdahil Elif Yılmaz'a karşı "kasten yaralama" suçundan ise, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat hükmü kurulması yönünde görüş belirtildi.

Mütalaada, sanık Denizhan Vural'ın ise, "kasten basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, "silahla kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "alenen hakaret" suçundan 5 aydan 3 yıl 6 aya ve "birden fazla kişi tarafından tehdit" suçundan 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar olmak üzere toplam 4 yıl 3 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaanın okunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Denizhan Vural ve Mahsar Algün'ün avukatlarının mazeretlerinin son kez kabulüne ve esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını sunmak üzere gelecek celseye kadar taraflara süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

-İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın Beşiktaş'ta bir otelin lobisinde darbedilmesine ilişkin sanıklar Denizhan Vural, Mahsar Algül ve Erdal Gökçe'nin "tehdit", "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından 2 yıldan 5 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.