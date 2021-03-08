Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak dizi için ön hazırlık sürecini tamamlayan ekip, geçtiğimiz günlerde kayıta başladı. Hürriyet’te yer alan habere göre dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Hande Ataizi “Çekimlere başladık, ekip de çok iyi. Bütüne bakınca her şey yerine oturmuş vaziyette. Kanal D bana uğurlu gelir, hep iyi işlerim orada olmuştur. Bu da uğurlu gelsin. Gerçek ve bizden hikâyeler” ifadesinde bulundu.

Başrolde Burcu Biricik’in olduğu dizi seyircilere “Neden âşık oluruz?”, “Âşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” sorularını sorduracak.