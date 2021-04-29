Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, “Böylesine başarılı genç bir kişinin ailemize katılması bizim için büyük bir onur” dedi. Kaya ise “Yıllardır tek başıma bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Artık UNFPA gibi bir çatının altında mücadele vereceğim. Benim için çok kıymetli” dedi.