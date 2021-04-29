Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, “Böylesine başarılı genç bir kişinin ailemize katılması bizim için büyük bir onur” dedi. Kaya ise “Yıllardır tek başıma bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Artık UNFPA gibi bir çatının altında mücadele vereceğim. Benim için çok kıymetli” dedi.
İyi niyet elçimiz Hazal Kaya
29.04.2021 - 04:38 | Son Güncelleme: 29.04.2021 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Genç oyuncu Hazal Kaya, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye'nin yeni iyi niyet elçisi seçildi.
Etiketler : hazal kaya,
786383 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/786383.aspx
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