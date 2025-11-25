Esra Erol’un programındaki öfkeli tavırları ve sık sık yaşadığı sinir krizleriyle geniş kitlelerin dikkatini çeken Cemile, uzun süredir sürdürdüğü sessizliğini bozdu. Sosyal medyada kısa sürede fenomen haine gelen isim, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Cemile’nin yeni hali izleyicileri şaşırttı.

2024 yılında eşi tarafından evden çıkarıldığını öne sürerek Esra Erol’un programına başvuran Cemile, o dönem eşi Ramazan ile canlı yayında yüzleşmiş ve süreç boşanmayla sonuçlanmıştı. Yaşananların ardından gözlerden uzak bir hayat tercih eden Cemile, sosyal medya paylaşımlarını da büyük ölçüde azaltmıştı.

“CEMİLE DEĞİŞMİŞ” YORUMLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Fenomen isim, uzun bir aranın ardından bu kez Hayrettin’in sunduğu Kaos Show programına konuk oldu. Programdan yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kullanıcılar, “Cemile bayağı değişmiş”, “Uzun zamandır görmüyorduk”, “Biraz kilo almış gibi” şeklinde yorumlarda bulundu. Cemile’nin yeniden ekranlara çıkması, bir dönem onu yakından takip eden hayranlarında da merak uyandırdı.

MELİN ÖZTÜRK

