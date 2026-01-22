Gözaltına alınan Tuğyan Ülkem’in sevgilisi Kervan Eminoğlu hakkında karar çıktı
Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Eminoğlu, hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı verildi.
Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI
Annesinin ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in dosyasında, önemli bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirmek iddiasıyla gözaltına alındı.
O FOTOĞRAF DA SORULDU
CNN Türk muhabiri Merve Tokaz’ın aktardığı bilgilere göre, ifadesinde Güllü’nün kızı Tuğyan, “O gece Kervan ile görüntülü WhatsApp görüşmesi yapıp tartıştık” dedi. Görüşmeye ait bir fotoğrafta ise Tuğyan’ın, annesinin düştüğü pencereyi Kervan’a gösterdiği görüldü.
Bu görüntü, Güllü’nün ölümünün planlanmış bir olay olup olmadığı tartışmasını gündeme getirdi. Savcılık, Eminoğlu’na da bu durumu sordu.
SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan Kervan Eminoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eminoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı verildi.