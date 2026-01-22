Yalova’da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu gözaltına alınmıştı. Serbest bırakılan Eminoğlu, hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı verildi.

Arabesk müziğin ünlü ismi Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Annesinin ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in dosyasında, önemli bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Gülter’in eski sevgilisi Kervan Eminoğlu, cinayeti azmettirmek iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Tuğyan Ülkem’in sevgilisi Kervan Eminoğlu hakkında karar çıktı

O FOTOĞRAF DA SORULDU

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz’ın aktardığı bilgilere göre, ifadesinde Güllü’nün kızı Tuğyan, “O gece Kervan ile görüntülü WhatsApp görüşmesi yapıp tartıştık” dedi. Görüşmeye ait bir fotoğrafta ise Tuğyan’ın, annesinin düştüğü pencereyi Kervan’a gösterdiği görüldü.

Gözaltına alınan Tuğyan Ülkem’in sevgilisi Kervan Eminoğlu hakkında karar çıktı

Bu görüntü, Güllü’nün ölümünün planlanmış bir olay olup olmadığı tartışmasını gündeme getirdi. Savcılık, Eminoğlu’na da bu durumu sordu.

Gözaltına alınan Tuğyan Ülkem’in sevgilisi Kervan Eminoğlu hakkında karar çıktı

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Kervan Eminoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eminoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü kararı verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası