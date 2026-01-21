Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Ünlü ismin kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu, 'cinayeti azmettirmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında, daha önce annesini öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter dosyasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

KERVAN EMİNOĞLU GÖZALTINDA

Sabah'ın haberine göre; Tuğyan Ülkem Gülter’in erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu, Güllü’nün ölümünü azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Yetkililer, Kervan’ın ifadesinin alınmasının soruşturmanın seyrini etkileyebileceğini ve olayın çözümüne önemli katkı sağlayacağını belirtti.

HER GÜN YENİ BİR GELİŞME YAŞANIYOR

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, delil toplama ve inceleme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Savcılık yetkilileri, gözaltındaki Kervan’ın sorgusunun tamamlanmasının ardından adli sürecin takip edileceğini açıkladı.

Bu gelişmeyle birlikte Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma daha da genişleyerek, cinayeti azmettirme iddialarının araştırılması yönünde yeni bir boyut kazandı.

