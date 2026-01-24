İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Deniz Özasker'in vefat haberini Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü duyurdu.

Evinde 19 Ocak'ta beyin kanaması geçiren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası başkemancısı Deniz Özasker, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastenesi'nde bugün hayatını kaybetti.

Özasker için 26 Ocak Pazartesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlenecek.

Özasker'in cenazesi, törenin ardından Karşıyaka ilçesinde toprağa verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Devlet Senfoni Orkestrası konzertmeisteri (başkemancı) değerli sanatçımız Deniz Özaskerin'in acı haberini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm camiamıza derin sabırlar ve başsağlığı diliyoruz."

İZMİR DEVLET ORKESTRASI'NIN PAYLAŞIMI

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından yapılan paylaşımda; "Ülkemizin yetiştirdiği en değerli keman sanatçılarından, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Başkemancısı, değerli sanatçımız Deniz Özaslan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ailesi olarak; başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

