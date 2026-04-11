Temizlik videolarıyla tanınan fenomen ve sunucu Kadir Ezildi, yıllar önce ailesini terk eden babasıyla ilgili duygusal açıklamalarda bulundu. Babasının evden ayrıldığı ana dair konuşan Ezildi, “O an gözümün önünden hiç gitmiyor” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Sosyal medyada ürettiği içeriklerle geniş bir kitleye ulaşan ve ‘Temizlik Avcıları’ ve ‘En Hamarat Benim’ isimli programlarla tanınan Kadir Ezildi, Esra Ceyhan’ın programına konuk oldu. Geçtiğimiz yıl Gamze Türkmen ile evlenen Ezildi, mutlu evliliğinden de bahsetti.

Daha önce babasıyla yıllardır görüşmediğini belirten Ezildi, babasının sünnet altınlarını bozdurup parasını arkadaşına verdiğini söylemişti. Babasına öfkesinin geçmediğini belirten isim “Onun yüzünden 20 yıldan fazladır hala kirada kalıyoruz. Şimdiye kadar 50 tane ev almıştık” demişti. “Onu affetmiyorum” ifadelerini kullanan Ezildi, programda çocukluk döneminde yaşadığı ayrılık anını anlattı.

“O AN HİÇ GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR” Duygusal anlar yaşayan Ezildi, o günü şu sözlerle aktardı: “Babam taksi çağırdı, bindi. Bizim mutfaktaki balkon kapısının arasında böyle bir boşluk var. Sadece perdeyi açtım. O an hiç gözümün önünden gitmiyor. 31 yaşındayım hala o anı canlı olarak görebiliyorum.”

“BİNDİ GİTTİ. O SON BAKIŞ…” “Bazı film sahneleri var. Aslında diyorum ki hayatımın bazı sahnelerini film sahnesi gibi montajlasalar müzikle verseler gerçekten inanılmaz duygusal sahneler var. Babam poşetleri valizlere koydu. Kapıyı açarken şöyle bir yukarı baktı. O an benim bakışıma denk geldi. Bindi, gitti. O son bakış.”



“BAKIŞIM YETMEDİ DÖNMESİNE” Ezildi, babasıyla daha sonra kısa bir iletişim kurulduğunu belirterek, “Birkaç gün sonra evi aradı evi. Biz artık konuşmuyoruz. İletişimi koparttık. Duygulu bir ses tonundaydı. 'Bana oradan bakışını hiç unutmuyorum' dedi. Bakışım bile yetmedi dönmesine. Gidiş o gidiş yani” ifadelerini kullandı.

BABA MEHMET EZİLDİ’DEN SİTEM Öte yandan uzun süredir eleştirilerin hedefinde olan baba Mehmet Ezildi, geçmiş yıllarda sessizliğini bozarak sitemde bulunmuştu. Artan tepkiler üzerine Mehmet Ezildi, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, “Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

