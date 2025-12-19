Hafta içi her gün izleyiciyle buluşan Müge Anlı, bugün 52 yaşına bastı. Bu özel gün, programın canlı yayını sırasında kutlandı. Geleneksel sürprizi bozmayan avukat Rahmi Özkan, her yıl olduğu gibi yine Müge Anlı’ya hediyesiyle stüdyoya geldi. Rahmi Bey, canlı yayında Anlı’ya altın takarken ‘Cumhuriyet’ diye belirtmeyi ihmal etmedi.

ATV ekranlarının uzun soluklu ve reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, son bölümüyle hem izleyicilere sürpriz yaşattı hem de gündeme oturdu.

EKİBİ DOĞUM GÜNÜNÜ ES GEÇMEDİ

Programın sunucusu Müge Anlı, 19 Aralık’ta yeni yaşını doldururken, yapım ekibi bu özel günü canlı yayında unutulmaz bir şekilde kutladı. Stüdyo ekibi, yayının ortasında hazırladıkları sürprizle Anlı’yı hem şaşırttı hem de mutluluğunu paylaştı.

Müge Anlı’ya yayında 52. yaş kutlaması! Rahmi Özkan ‘altın’ geleneğini bozmadı

“İNŞALLAH UZUN YILLAR BERABER OLURUZ”

Pastayı kesmeden önce konuşma yapan Anlı “Allah’a hamdolsun. Bir sene daha yaşadık. Hayattayız, inşallah uzun yıllar da yaş alırız. Beraber oluruz, sağlıkla, mutlulukla, huzurla… Çok teşekkür ederim” dedi.

RAHMİ ÖZKAN’DAN MÜGE ANLI’YA ALTIN

Her yıl olduğu gibi bu yıl da stüdyodaki doğum günü kutlamasında bir gelenek bozulmadı. Müge Anlı’nın uzun yıllardır yanında olan ve programa renk katan avukat Rahmi Özkan, sunucunun doğum gününde yine kendisine altın hediye etti. Daha sonra ise ‘Cumhuriyet’ diyerek miktarı belirtti.

Kutlama, samimi anlar yaşatırken sosyal medyada da kısa sürede ilgi gördü.

