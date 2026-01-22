Ünlü mücevherci Naim Gençoğlu’nun özel hayatı, yaptığı ikinci evlilikle birlikte yeniden gündeme geldi. Mücevher sektörünün tanınan isimlerinden olan 66 yaşındaki Gençoğlu, dört yıldır birlikte olduğu 35 yaşındaki emlakçı Burcu İlk ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Mücevherci Naim Gençoğlu ile emlakçı Burcu İlk evlendi. Uzun süredir sosyete kulislerinde konuşulan bu ilişki, Gençoğlu’nun 30 yılı aşkın süredir evli olduğu Özlem Gençoğlu’ndan geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak boşanmasının ardından resmiyet kazandı. İddiaya göre, Özlem Gençoğlu’nun yaklaşık üç yıl boyunca evliliğini kurtarmak için çaba gösterdiği ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Sosyeteyi sarsan nikah: Naim Gençoğlu’nun evliliği krize yol açtı

AİLEDE KRİZ ÇIKARDI

Bülent Cankurt’un haberine göre; üç çocuk annesi olduğu belirtilen Burcu İlk ile Gençoğlu’nun evliliği, yakın çevresinde beklenmedik bir gelişme olarak değerlendirilirken, aile içinde ciddi bir kırılmaya da yol açtığı öne sürüldü. Yakın çevresinin dahi ihtimal vermediği bu birlikteliğin ardından, Gençoğlu’nun çocuklarıyla arasının açıldığı öne sürüldü.

ÇOCUKLARI BABASIYLA BAĞLARINI KOPARDI

34 yaşındaki oğlu Umur Gençoğlu ile 32 yaşındaki kızı Senem Aknil’in, söz konusu evlilikten sonra babalarıyla tüm bağlarını kopardığı, görüşmeyi tamamen kestikleri iddia edildi. Konuya ilişkin taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yaşanan gelişmeler sosyete dünyasında da yankı uyandırdı.

Aile içindeki bu kopuş iddialarının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

