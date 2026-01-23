Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için uygun donör bulundu. Sevindirici haberi, oyuncunun kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

“Geniş Aile”, “Oflu Hoca”, “Emret Komutanım” gibi film ve dizilerde rol alan Ufuk Özkan, 12 Ocak’ta hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağırlaşınca yeniden hastaneye yatırılan 50 yaşındaki oyuncu, uzun süredir karaciğer nakli bekliyordu.

ÜNLÜ İSİMLER ÇAĞRI YAPMIŞTI

Sanat dünyasından çok sayıda isim, Özkan için acil donör çağrısında bulunmuştu. Melek Baykal, Perihan Savaş, Demet Evgar, Tuba Büyüküstün, Gonca Vuslateri, Emre Altuğ, Ece Erken, Barış Arduç gibi isimler, Özkan’a destek olmuştu.

Ufuk Özkan için uygun donör bulundu: Kardeşi Umut Özkan müjdeyi verdi

GÜZEL HABERİ PAYLAŞTI

Umut Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, ağabeyi için günlerdir aranan uygun donörün bulunduğunu belirtti.

Umut Özkan, “Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreciyle ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç şu an itibariyle yüzde 90 oranında olumlu ilerlemektedir. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde Pazartesi günü doktorlarımızla birlikte süreci dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu süre zarfında içtenlikleri ve destekleriyle ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

KARACİĞERİNİ ÇÖKERTEN DİYETİ ANLATMIŞTI

Öte yandan Ufuk Özkan’ın, karaciğer rahatsızlığının nasıl başladığını anlattığı eski bir video yeniden sosyal medyada gündem oldu. Özkan söz konusu görüntülerde, bilinçsizce uyguladığı yanlış bir diyetin sağlığını olumsuz etkilediğini şu sözlerle anlatmıştı:

“Bir gün her şeyi yiyip ertesi gün sadece meyve yiyordum. Sonra bunu haftanın tamamına yaydım. Sadece meyve yedim. Protein ve karbonhidrat almayınca bağışıklık sistemim çöktü. Karaciğer bir yere kadar tolere ediyor ama sonra çok sert tepki veriyor.”



Oyuncu, o dönemde ilaç tedavisiyle toparladığını belirtmişti.

