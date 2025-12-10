Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem’in vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurarak hem takipçilerini hem de sevenlerini acı haberle üzdü.

“Hakim Bey”, “Acıyı Sevmek Olur Mu” ve “Bir Elmanın Yarısı” gibi unutulmaz şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mehmet Erdem, babasının kaybının ardından derin bir üzüntü yaşadığını ifade etti.

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem baba acısını paylaştı

"BABAM SÜCAATTİN ERDEM'İ KAYBETTİK"

Şarkıcı Mehmet Erdem, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babasının cenaze törenine ilişkin detaylara da yer verdi.

Paylaşımında, “Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi, çarşamba günü öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nden kaldırılacaktır” ifadelerini kullandı.

Sevenleri ve yakın çevresi, bu acı kaybın ardından Erdem’i yalnız bırakmayacaklarını sosyal medya üzerinden gösterdi.

