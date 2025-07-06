Yalıkavak’ta görüntülendi! Macaristan Başbakanı'nın kızı Rahel Orban'dan dikkat çeken 'Türkiye' itirafı

Macaristan Başbakanı'nın kızı Rahel Orban, Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Yalıkavak’ta arkadaşlarıyla eğlenen Orban, Türkiye’ye duyduğu sevgiyi “Kendimi burada çok güvende hissediyorum” sözleriyle dile getirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın kızı Rahel Orban, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.

Ünlü Yalıkavak Marina'da bulunan popüler bir restoranda üç kız arkadaşıyla birlikte akşam yemeği yiyen Orban’ın, yanında hiçbir polis koruması olmaması dikkat çekti.

"KENDİMİ BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Sabah'ın haberine göre, yemek sonrası mekânda çalan müzik eşliğinde yerinden kalkarak halay çeken Orban, neşeli tavırlarıyla beğeni topladı. Türkiye'de korumasız bir şekilde vakit geçirdiğini belirten Orban, şu ifadeleri kullandı: