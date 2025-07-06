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Yalıkavak’ta görüntülendi! Macaristan Başbakanı'nın kızı Rahel Orban'dan dikkat çeken 'Türkiye' itirafı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yalıkavak’ta görüntülendi! Macaristan Başbakanı&#039;nın kızı Rahel Orban&#039;dan dikkat çeken &#039;Türkiye&#039; itirafı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Macaristan Başbakanı'nın kızı Rahel Orban, Bodrum'da tatilin keyfini çıkarıyor. Yalıkavak’ta arkadaşlarıyla eğlenen Orban, Türkiye’ye duyduğu sevgiyi “Kendimi burada çok güvende hissediyorum” sözleriyle dile getirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın kızı Rahel Orban, önceki akşam Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.

Yalıkavak’ta görüntülendi! Macaristan Başbakanı'nın kızı Rahel Orban'dan dikkat çeken 'Türkiye' itirafı - 1. Resim

Ünlü Yalıkavak Marina'da bulunan popüler bir restoranda üç kız arkadaşıyla birlikte akşam yemeği yiyen Orban’ın, yanında hiçbir polis koruması olmaması dikkat çekti.

Yalıkavak’ta görüntülendi! Macaristan Başbakanı'nın kızı Rahel Orban'dan dikkat çeken 'Türkiye' itirafı - 2. Resim

"KENDİMİ BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Sabah'ın haberine göre, yemek sonrası mekânda çalan müzik eşliğinde yerinden kalkarak halay çeken Orban, neşeli tavırlarıyla beğeni topladı. Türkiye'de korumasız bir şekilde vakit geçirdiğini belirten Orban, şu ifadeleri kullandı:

Yalıkavak’ta görüntülendi! Macaristan Başbakanı'nın kızı Rahel Orban'dan dikkat çeken 'Türkiye' itirafı - 3. Resim

"Kendimi burada çok güvende hissediyorum, bu yüzden korumaya ihtiyaç duymadım. İnsanlar çok sıcak ve misafirperver. Türkiye'ye her gelişimde buraya olan bağım daha da güçleniyor."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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