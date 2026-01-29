Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Saadet Gürses, son haliyle sevenlerini üzdü. Uzun süredir kanserle mücadele eden usta oyuncunun, borçlar nedeniyle hayat mücadelesi verdiği ortaya çıktı. Gürses, sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulundu.

‘İnek Şaban’, ‘İyi Aile Çocuğu’ ve ‘Dokunmayın Şabanıma’ gibi birçok filmde rol alan 64 yaşındaki Saadet Gürses, Instagram hesabından paylaştığı video ile takipçilerini üzdü. Kanseri yenmeyi başaran Gürses’in maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirdiği öğrenildi.

“BORÇLARIN ALTINDAN KALKAMADIM”

Usta oyuncu, paylaşımında borçlarının altında ezildiğini belirterek yardım istedi. Gürses, videoda şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba. Ben Saadet Gürses. Kurtulmak için çok çırpından ama borç batağından çıkamadım. Kanser gibi bir illeti yendim ama tüm mücadeleme rağmen borçların altından kalkamadım. Son çare olarak bu videoyu çekmekte buldum. Allah yardım ederse kurtulurum, yoksa hakkınızı helal edin."



Gürses’in çağrısı, takipçileri ve Yeşilçam sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

SAADET GÜRSES KİMDİR?

1959 yılında doğan Saadet Gürses, Türk sinema ve tiyatrosunun Yeşilçam döneminden tanınan usta oyuncularından biri.. Kariyerine tiyatro ile başlayan Gürses, zamanla Yeşilçam’ın popüler komedi ve drama filmlerinde rol almaya başladı.

“İnek Şaban”, “İyi Aile Çocuğu” ve “Dokunmayın Şabanıma” gibi filmlerdeki performanslarıyla geniş kitlelerce tanındı. Samimi ve doğal oyunculuk tarzı, onu Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri haline getirdi. Gürses, sahne ve sinema dışında sosyal medyada da takipçileriyle iletişim kuruyor.

