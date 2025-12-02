Yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyordu… Murat Cemcir’den beklenen haber geldi
Oyuncu Murat Cemcir, sevenlerini korkutan bir sağlık sorunu yaşadı. Geçen çarşamba günü evinde aniden rahatsızlanan Cemcir, durumunun bildirilmesi üzerine ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye sevk edildi. Yapılan ilk tıbbi değerlendirmelerde iç kanama geçirdiği tespit edilen ve 4 gündür yoğun bakımda tutulan ünlü isimden güzel haber geldi.
Evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede iç kanama geçirdiği öğrenilen Murat Cemcir’in sağlık durumu iyiye gidiyor.
DİVERTİKÜL KANAMA GEÇİRMİŞ
Hastaneden dün yapılan açıklamada, Cemcir’in tedavi süreci hakkında şu ifadelere yer verilmişti:
“Divertikül kanaması nedeniyle hastaneye yatırıldı. Gerekli tüm müdahaleler yapıldı. Yoğun bakımdan çıkarılması bugün bekleniyor, tedavisi devam etmektedir.”
YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
Bugün ise hayranlarına sevindirici bir haber geldi. Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Murat Cemcir’in yoğun bakımdan çıkarıldığını duyurdu. Erken, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan sürecin ciddiyetine dikkat çekti:
Murat Cemcir’in sağlık durumunun hızla iyileşmesi, sevenlerini rahatlattı. Doktorlar, oyuncunun tedavisinin yakından takip edileceğini belirtti.