Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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SAVAŞÇI 57. YENİ BÖLÜM İZLE (SAVAŞÇI SON BÖLÜM FULL İZLE)

SAVAŞÇI 57. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ - 9 ARALIK 20.00 -

SAVAŞÇI'DA GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Kılıç Timi Türkmen köyündeki teröristleri temizlemeyi başarır. Köydekiler sevinçle onları karşılar. Kaan Bozok, köylülere her zaman yanında olacaklarını ve “Kerkük Türktür Türk kalacak” der. Teröristlerin başındaki adamı köylülerin gözü önünde öldürerek, “Kerkük Türktür Türk kalacak” sözünü yeniler. Tüm Kılıç Timi de aynı sözü tek tek söyler.

Bu sırada Seyfi koşarak onlara doğru gelir. Ben de buradayım dediği anda vurulur. Onu vuran Karon’un kızı Nora’dır. Kılıç Timi durumu anlamaya çalışırken, Nora bu kez silahın namlusunu Çiğdem Teğmen’e yöneltir. Bu sırada okuldan çıkan bir küçük kızı görürler. Kaan Çiğdem’e kızı kurtarması emrini verir. Çiğdem hemen harekete geçer. Bu sırada Nora’nın silahı ateşlenir ama Çiğdem’i vuramaz.

Karon kızının ölümünden sonra yeni bir plan yapar. Planı Türkmen köyünü yok etmektir. Bunu yapmak için teröristlere ve başındaki Mansur’a büyük miktarda para verir. Kopuz albay, Seyfi’nin kızı Esra’yı okuldan almadan önce Syfi’nin durumunu öğrenir. Esra okuldan çıktıktan sonra Kopuz Albayın yanına gelir. Esra’ya durumu nasıl açıklayacağını bilemez. Esra babasına birşey olduğunu anlar. Kopuz Albay babasının sadece yaralandığını durumunun iyi olduğunu söyler.

Kopuz Albay ve Esra Seyfi’nin yanına gider. Esra’yı babası ile hasret gidermesi için yalnız bırakıp dışarı çıktığında karagahtan haber gelir. Haberde Kılıç Timi’nin bulunduğu Türkmen köyünde büyük bir hareketlilik olduğu söylenir. Derhal karargaha gider.

ÖNCEKİ HAFTALARIN ÖZETİ

Kutalmış Paşa aracı ile karargaha dönerken bir grup teröristin saldırısına uğrar. Emir Astsubayı durumunu görmek için baktığında Kutalmış Paşa’nın yaralandığını görür. Çatışma sırasında şoförü yaralanır ama durumu iyidir. Emir astsubayı telefonla karargahı arayarak saldırıya uğradıklarını açıklar.

Bu sırada hastanede kalbi duran Yörük Haydar’a acil müdahale yapılır. Onu hayata döndürmek için elektro şok verilir. Haydar’ın nabzı tekrar geri gelmiştir. Kutalmış Paşa yardım gelene kadar dayanmaları gerektiğini söyler ama çatışmak için mermileri kalmamıştır. Bu sırada Çiğdem Teğmen ve yanındaki astsubayla imdatlarına yetişir. Teröristleri bertaraf ederler.

Karon kızına Seyfi’nin blöf yaptığını söyler. Bu sırada Seyfi silahını ateşler. Karon dehşet içerisinde kalmıştır. Nora ağlayarak panzehirin ismini söylemesini ister. Karon çaresiz panzehirin ismini söyler. Seyfi Kopuz Albay’ı arayarak panzehirin ismini söyler. Yörük Haydar kurtulmuştur.

Yörük Haydar’ın kurtulduğu eşine ve onu bekleyen Bayram ve eşi Hatice’ye söylenir.

Savaşçı'da Haydar Bozkurt'u canlandıran Sarp Levendoğlu kimdir?

FOX TV ekranlarında yer alan Savaşçı dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Sarp Levendoğlu bulunuyor. Sarp Levendoğlu, Savaşçı dizisinde JÖH komutanı Haydar Bozkurt karakterini canlandırıyor. Daha önce 'O Şimdi Asker' ve 'Emret Komutanım' adlı projelerde rol alan Sarp Levendoğlu, yeniden bir asker projesiyle izleyicilerle buluştu.

SARP LEVENDOĞLU KİMDİR?

Sarp Levendoğlu, 25 Aralık 1981 tarihinde Ankara'da doğdu.

Oyunculuğa altı yaşında başladı.

Ortaokula kadar Ankara'da yaşayan Sarp Levendoğlu, ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da Saint Beniot Lisesi’ne kayıt olan Sarp Levendoğlu, buradaki eğitimini bitirdi. Saint Benoit Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi'nde Görsel İletişim Tasarımı bölümünü okudu, fakat bölümünden memnun olmayan Sarp Levendoğlu Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümüne girmiş ve burada eğitimini tamamlamıştır. Bununla birlikte İstanbul Kültür Üniversitesi oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Mustafa Altıokların yeğeni olan Sarp Levendoğlu, ilk olarak Gece Gündüz dizisinde rol aldı. Ardından Emret Komutanım dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Lise Defteri, Çınaraltı, Emret Komutanım, Zeliha'nın gözleri adlı dizilerde ve O Şimdi Asker ile Emret Komutanım Şah Mat adlı sinema filmlerinde rol aldı.

Ünlü oyuncu Dizi oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik kabiliyeti ve bilgisi beceriside vardır. Bu nedenle Emret Komutanım ve Gece Gündüz adındaki dizide yönetmenlik yaptı.

Küçük Ağa dizisinde başrolü paylaştığı Birce Akalay ile 2014-2017 tarihleri arasında evli kaldı.