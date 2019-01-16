Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm ne zaman? | 17. bölüm tarihi açıklandı | Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 3 haftalık aradan sonra bomba gibi bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm yeni fragmanı yerine kolaj bir bir video ile 17. bölüm yayın tarihi açıklanan dizinin yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Kısa sürede seyircinin ilgisini çekmeyi ve sürdürmeyi başaran dizinin 17. yeni bölümünde hangi gelişmelerin yaşanacağı büyük merakla bekleniyor. Başrollerini Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Uğur Güneş ve Hilal Altınbilek gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 17. bölümü ile her hafta Perşembe akşamları ATV ekranlarına geliyor. Son bölümde kartlar yeniden karılmış, sırlar bir bir ortaya çıkmaya başlamıştı. Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm ne zaman, Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle gibi araştırılanlar haberimizde.... Yayınlanır yayınlanmaz 17. bölüm yeni fragmanını izleyebileceğiniz linkler ve tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

Bir Zamanlar Çukurova 17. bölüm yeni fragmanını yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova'da heyecanın dozu giderek artıyor. Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi reyting listelerinde üst sıralardaki yerini koruyacağa benziyor. Dizide yine çok önemli gelişmeler varDI. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 27 Aralık Perşembe akşamı yayınlananan 16. yeni son bölümünde yaşananlar. "Dostunu yakın tut düşmanını daha da yakın!" Çukurova'da kartlar yeniden karılıyor! Yılmaz'ın kendi elleriyle kurduğu Sanayi Odası'nın Başkanı kim olacak? Kuşaklardır Adanalı olan Demir Yaman mı yoksa İstanbul'dan gelen Yılmaz mı? Züleyha yeni arabasıyla İstanbul'a mı kaçıyor? Demir kendi elleriyle kendi kuyusunu mu kazıyor? Züleyha'ya aldığı, konağın dilinden düşmeyen araba, Züleyha'nın kaçış planının bir parçası mı olacak? Sırlar bir bir ortaya çıkıyor, yer yerinden oynuyor. Kendi kafasına göre iş yapan Gaffur, bunun bedelini nasıl ödeyecek? Uhuletle ve suhuletle, Yamanların Demir'ini bitirme operasyonlarına devam eden Fekeli ve Yılmaz'ın sıradaki planları ne? Yeni karşılaşmalar, yine Çukurova'da olayların fitilini ateşleyecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 17. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içindeki linklerle izleyebilir tüm gelişmeleri yine buradan haberimizin içinden takip edebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

"Beni öldürün bitsin bu kavga artık!" Züleyha, birbirlerine silah çeken Demir ve Yılmaz'a 'beni öldürün, bitsin bu kavga' diye haykırınca, işler daha da çıkmaza giriyor. Öfkeden ve intikamdan gözü dönen iki adam, bu büyük karşılaşmada en acı gerçeklerle yüzleşiyor. Demir ve Yılmaz karşılaşmasının ardından, Yılmaz ortadan kayboluyor. Fekeli, Yılmaz'ın uzun süre yokluğundan şüphelenip, adamlarına her yeri aratıyor. Bir haber çıkmayınca ise Fekeli, Yamanlar'ın konağını basıyor. Yılmaz'a Demir'in zarar verdiğini düşünen Fekeli'nin gözü dönüyor. Onu bir anda karşılarında gören Hünkar ve Demir ise ne yapacaklarını bilemiyor. Konakta fırtına estiren Fekeli, Yılmaz için her şeyi yapmaya hazır! Şermin, Züleyha ve Yılmaz gerçeğini sonunda öğreniyor. Bu bilgiyle Hünkar'ı tehdit etmeye hazırlanan Şermin, umduğunu bulabilecek mi?