2019 VBS bilgilendirme sistemi ! Karne notu hesaplama işlemi | e okul veli bilgilendirme sistemi (VBS) giriş karne sınav sonu sorgulama. 2018-2019 eğitim ve öğretim yarı yıl tatilinin başlamasına sayılı günler kaldı. e Okul veli bilgilendirme sistemi öğrenciler tarafından en sık ziyaret edilen sayfalardan biri haline geldi. Milyonlarca öğrenci e okul öğrenci giriş işlemleri ile son sınav sonuçları ve ortalama karne puanlarını sorgulamaya devam ediyor. Diğer yandan, öğretmenler yazılı, sözlü ve kanaat notlarının e okul VBS sistemine girişini tamamladı. Verilen süre sonunda notların verilmesinin ardından e okul öğretmen not girişi de kapanmış oldu. Milyonlarca öğrenci birinci dönem takdir teşekkür notu hesaplama nasıl yapılır sorusunun yanıtını merak ediyor. VBS öğrenci giriş işlemleri nasıl yapılır, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi sayesinde tüm notlar nasıl görüntülenir, karne notu hesaplama işlemi, takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır, birinci dönem takdir teşekkür notu hesaplama nasıl yapılır gibi yoğun olarak araştırılanların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz. Peki, VBS öğrenci giriş işlemleri nasıl yapılr? İşte e okul VBS giriş işlemleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı ve ayrıntılar...

2019 E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (VBS)

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmak için öncelikle e-okul.meb.gov.tr adresini ziyaret etmeniz gerekmektedir. https://e-okul.meb.gov.tr/logineOkul.aspx adresine tıklayarak resimdeki rakamları, öğrenci TC kimlik numarasını ve öğrenci okul numarasını hatasız şekilde giriniz.. Sol tarafta bulunan not bilgisi kısmından dönem sonu notları, sınav sonuçları, sözlü notları, karne notu, ders programı ve daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

E OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sınav sonuçları, sözlü notları ve ortalama karne puanı görüntülenebilmektedir.. Bu işlemleri yapmak için TC kimlik numaranızı ve okul numaranızı yazmanız gerekmektedir.

LİSELERDE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, takdir teşekkür hesaplama kriterlerini değiştirdi. Öğrencinin başarı puanı takdir ya da teşekkür belgesi almaya yeterli olsa da devamsızlığı 5 günden fazla olanlar bu belgeyi almaya hak kazanamayacak. İşte, o yönetmelikte yer alan değişiklikle ilgili bilgiler;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

E OKUL KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notunuzu hesaplamak için aşağıdaki uyarıların dikkate alınması önerilmektedir.

- Not ortalaması; 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

- Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

- Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Böylelikle öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

E OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E okul takdir teşekkür hesaplama şu kriterlere göre değerlendiriliyor; İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir. İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren ve çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir. Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (VBS) YENİLENDİ

Veli Bilgilendirme Sistemi yenilendi. Resmi site üzerinden yapılan açıklamada “Yenilenen tasarımımız ile artık e-okul mobil uyumlu çok daha özgün ve yenilikçi bir görünüme sahip.” açıklaması yapıldı.

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEM’NDE KURUM STANDARTLARI MODÜLÜ EKLENDİ

Yenilen e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne 2018 yılında Kurum Standartları Modülü eklendi. Resmi siteden de bu konuyla ilgili duyuru geldi. Açıklamada “2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında resmi okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulları ve yatılı bölge ortaokullarının değerlendirilmesini sağlayacak "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Standartları Modülü" veri girişine açılmıştır (Veliler, Veli T.C. Kimlik No ve Öğrenci No ile, öğrenciler ise Öğrenci T.C. Kimlik no ve Öğrenci No ile giriş yapacaklardır.” ifadesine yer verildi.