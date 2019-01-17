Televizyon İzleme Araştırmaları AŞ (TİAK), 9’u haber, 29 kanalın 2018’deki izlenme oranlarındaki değişime ilişkin verileri kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada; bir önceki yıla göre en çok artışı yüzde 60,24’lük oranla TGRT Haber gerçekleştirdi. Yayınlanan verilere göre kanal, ölçümlenen haber kanallarının yanı sıra, ulusal ve tematik yayın kuruluşlarının önünde yer aldı. 2018’de 15 kanalın bir önceki yıla göre seyirci kaybına uğradığı, 14 kanalın ise payını artırdığı açıklandı.
Türkiye’nin ekranı TGRT Haber
17.01.2019 - 02:12 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 02:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TGRT Haber, ölçümü yapılan 29 televizyon kanalını geride bırakarak zirveye oturdu.
Etiketler : tgrt,tgrt haber,
598626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/598626.aspx
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