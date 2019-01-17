Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon İzleme Araştırmaları AŞ (TİAK), 9’u haber, 29 kanalın 2018’deki izlenme oranlarındaki değişime ilişkin verileri kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada; bir önceki yıla göre en çok artışı yüzde 60,24’lük oranla TGRT Haber gerçekleştirdi. Yayınlanan verilere göre kanal, ölçümlenen haber kanallarının yanı sıra, ulusal ve tematik yayın kuruluşlarının önünde yer aldı. 2018’de 15 kanalın bir önceki yıla göre seyirci kaybına uğradığı, 14 kanalın ise payını artırdığı açıklandı.